1. FC Saarbrücken gegen Bayern Alzenau : Obacht bei ruhenden Bällen

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken empfängt an diesem Samstag um 14 Uhr Bayern Alzenau im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion.

Beim FCS fällt Cedric Euschen aus, er war im Training umgeknickt. Dafür wird Gillian Jurcher wohl in den Kader, vielleicht sogar in die Startformation rotieren. Dass mit dem Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim II am kommenden Dienstag (17.45 Uhr) bereits die nächste Aufgabe ansteht, spielt in den taktischen und personellen Überlegungen des Trainers keine Rolle: „Es ist immer gut, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren.“

Den „Heimvorteil“ im Völklinger Exil will der FCS auch im DFB-Pokal gegen den 1. Köln nutzen. „Zu so einem Spieltag gehört ja auch das ganze Drumherum. Da sind die Abläufe in Völklingen einfach allen bekannt, und du kannst weiter mit deinen eigenen Dienstleistern arbeiten. Das wäre an anderen Standorten schwieriger geworden“, erklärt FCS-Geschäftsführer David Fischer. Nachdem die Flutlichtproblematik gelöst ist, prüfe man derzeit, ob durch eine Zusatztribüne mehr als die jetzt 6800 Plätze zur Verfügung gestellt werden können. „Wir wollen nicht einfach nur Geld tauschen, es muss sich auch rentieren“, sagt Fischer und nennt weitere Kriterien: „Die Rettungswege müssen breit genug sein, es muss vom Sicherheitsaspekt funktionieren.“ In dem Bereich hat man auf den Unfall am Rande des Hoffenheim-Spiels schnell reagiert. Dort, wo am Samstag drei Fans in einen drei Meter tiefen Schacht eingebrochen sind, wurden stabile Zäune errichtet.