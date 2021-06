Tischtennis : Doppel Franziska/Boll bei Tischtennis-EM schon raus

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken. Foto: dpa/Bernd Thissen

Warschau Kaum hat die Tischtennis-EM in Warschau begonnen, sind die ersten Medaillenchance für Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken schon passé. Franziska schied am Donnerstag völlig überraschend im Herrendoppel an der Seite von Timo Boll in der ersten Runde aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Favoritenduo unterlag dem Saarbrücker Slowenen Darko Jorgic und dessen kroatischem Partner Tomislav Pucar mit 2:3 Sätzen.

Auch im Mixed ist Franziska mit seiner Partnerin Petrissa Solja nicht mehr im Wettbewerb. Nach einem 3:0 gegen das kroatische Duo Mateja Jeger/Filip Zeljko scheiterte das deutsche Olympia-Mixed im Viertelfinale an den Franzosen Prithika Pavade/Simon Gauzy mit 9:11, 10:12, 10:12. Um eine Medaille spielen dagen Nina Mittelham/Dang Qiu (Willich/Nürtingen), die das Halbfinale erreichten.