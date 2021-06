Jugendfußball : U17 der SVE verliert Relegationshinspiel, U19 spielt 0:0

SVE-Jugendleiter Jens Kiefer (vorne) konnte sich in den Auswärtsspielen der Relegation über keinen Sieg für die Elversberger U17 und U19 freuen. Foto: Heiko Lehmann

Frankfurt/Kassel Für die U17 und die U19 der SV Elversberg sind die Hinspiele in der Relegation zum Aufstieg in die Junioren-Bundesliga nicht optimal gelaufen. Die U17-Fußballer der SVE verloren am vergangenen Samstag mit 0:1 bei der SG Rot-Weiß Frankfurt, Mani Sayahzadeh verwandelte in der 29. Minute einen Elfmeter zum Sieg der Hessen.