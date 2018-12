Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen und Ehefrau Darja Domratschewa freuen sich auf einen letzten Höhepunkt in der Loipe, Anton Schipulin hat keine Motivation mehr für den Sport: Die diesjährige World Team Challenge auf Schalke steht im Zeichen des Abschieds. Während die deutschen Skijäger beim Winterspektakel in der Gelsenkirchener Arena ohne Laura Dahlmeier antreten, greifen drei Olympiasieger ein letztes Mal zum Gewehr.

„Es wird für uns ein emotionaler und besonderer Abschied“, sagt der mittlerweile 44 Jahre alte Björndalen vor dem Event an diesem Samstag (18.15 Uhr/ZDF). 3500 Kubikmeter Schnee und mehr als 45 000 Zuschauer in der ausverkauften Schalker Arena sorgen für den perfekten Rahmen. „In keinem anderen Stadion findet man diese Gänsehautstimmung“, sagt der mit acht olympischen Goldmedaillen dekorierte norwegische Volksheld Björndalen. Für ihn, der nach der vergangenen Saison ebenso wie seine Ehefrau seine Karriere beendet hatte, steht nach seiner beispiellosen Laufbahn die Familie mit Töchterchen Xenia im Mittelpunkt. Auf Schalke will der „Kannibale“ aber noch einmal das Teilnehmerfeld aufmischen.

Der Russe Schipulin hingegen hat andere Sorgen. Er ist die nicht abreißenden Dopinggerüchte um seine Person leid und zog am vergangenen Wochenende überraschend den Schlussstrich unter seiner Karriere. „Ich habe keine Energie mehr, mich immer wieder gegen diese Vorwürfe zu wehren“, sagte der 31-Jährige. Die deutschen Farben werden durch Benedikt Doll und Denise Herrmann sowie Simon Schempp und Franziska Preuß vertreten.