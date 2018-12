Der Auftakt lief ernüchternd: 22:24 gegen Tschechien. Die deutschen U18-Handballer bekleckerten sich im ersten Spiel beim internationalen Sparkassen-Cup in Merzig nicht mit Ruhm. „Wir haben gut begonnen, klar geführt, dann aber den Faden verloren“, sagte Veit Mävers zur Startpleite vor vollbesetzten Rängen in der Merziger Thielsparkhalle. Der 18-Jährige von Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf, für den er diese Saison zehn Mal in der HBL zum Einsatz kam, war mit fünf Toren zwar zweitbester Werfer der DHB-Auswahl von Bundestrainer Erik Wudtke, blieb wie die meisten deutschen Spieler gegen Tschechien am Donnerstagabend aber unter seinen Möglichkeiten.

Wie ausgeprägt diese Möglichkeiten beim Rückraum-Mitte-Akteur eigentlich sind, zeigt die Tatsache, dass Mävers beim Ligasechsten und Pokalfinalisten der Vorsaison trotz seiner Jugend aktuell das Vertrauen als Ersatzmann für den dänischen Nationalspieler Morten Olsen erhält. „Das alles ist unglaublich. Es ist so extrem viel passiert dieses Jahr. Alleine mit dem Bundesliga-Debüt“, blickt der 1,90-Meter-Hüne lächelnd auf seine Entwicklung bei den „Recken“, wie die Handballer des EHF-Cup-Teilnehmers aus Niedersachsen genannt werden. Dort gab er im Oktober im Pokal-Achtelfinale gegen den TBV Lemgo sein Debüt, zwei Tage später durfte Mävers beim TVB Stuttgart erstmals in der Bundesliga ran, wo er inzwischen sogar die Strafwürfe übernimmt. „Wenn du in Mannheim vor 8000 Fans, die alle gegen dich sind, zum Siebenmeter antrittst. Noch dazu gegen Andreas Palicka (Champions League-Sieger mit dem THW Kiel, amtierender Vize-Europameister mit Schweden; Anm. d. Red.) – dann ist das einfach unfassbar“, sagt der Schüler, der im Frühjahr das Abitur anpeilt.

Danach wird der gebürtige Hamelner wohl voll auf die Handball-Karte setzen. Wie es bei Familie Mävers Tradition ist: „Mein Vater und meine Mutter haben auch in der Bundesliga gespielt, mein Bruder spielte für Hannover 3. Liga. Meine Familie unterstützt mich beim Handball ungemein. Ohne sie wäre das alles nicht machbar gewesen“, betont Mävers. Jetzt ist er dankbar, von Hannover-Burgdorfs spanischem Trainer Antonio Carlos Ortega das Vertrauen zu bekommen. Generell fühlt er sich in der Profi-Truppe, in der wegen der vielen ausländischen Stars englisch gesprochen wird, bestens aufgenommen: „Ich fühle mich voll dazu gehörig, kein bisschen als Außenstehender. Es ist wie eine große Familie“, sagt Mävers und lächelt.

Mävers hat es für sein Alter weit gebracht, weiß aber auch, dass er weiter an sich arbeiten und dazu lernen muss. „Ein besseres Auge bekommen, sehen, wo freie Räume sind. Wo die Schwächen der Abwehr liegen. Da lernt man nie aus“, findet Mävers. Lernen kann er auch von seinen prominenten Mitspielern: „Wenn man Morten Olsen vor sich hat, kann man sich im Training und im Spiel so viel abschauen. Alleine, was seine Schritte und Bewegungen angeht.“

Im Vorjahr hatte Mävers in der Thielsparkhalle einen bitteren Moment erlebt, als er im Finale gegen Island neun Sekunden vor Ende einen Siebenmeter zum möglichen 21:21 verwarf. Nicht von ungefähr sagt er: „Es würde doch ganz gut passen, wenn nach dem verpatzten Start diesmal dann das Ende umso besser wird.“ Nach dem 29:8 im zweiten Spiel über Finnland am Freitag stieg der Wohlfühlfaktor bei Mävers und Co. jedenfalls mächtig an, und mit dem Einzug ins Halbfinale nach dem 37:16 gegen die Schweiz war der vermasselte Auftakt gegen die Tschechen fast vergessen.