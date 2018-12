später lesen Handball-Bundesliga THW Kiel setzt gegen die Löwen ein Ausrufezeichen Teilen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason besiegte den Vizemeister am Donnerstagabend mit 31:28 (16:15) und verabschiedete sich mit dem 15. Liga-Erfolg in Serie als Tabellenzweiter in die sechswöchige WM-Pause. sid