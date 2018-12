Zu den Feiertagen ist es im Saarland richtig kalt geworden. Da sollen ja warme Gedanken helfen. Und richtig warm dürfte es eingefleischten Fans des 1. FC Saarbrücken werden, wenn sie die Namen der Fußballer hören, die an diesem Samstag zum 2. „Legends-Cup“ in die Saarbrücker Saarlandhalle kommen. Im Team der Alten Herren des FCS stehen nämlich Helden verschiedener Ären. „Die Mannschaft ist eine gute Mischung. Und alle sind von Ehrgeiz beseelt“, sagt Dieter Ferner, Vizepräsident und Teamchef der blau-schwarzen Traditionsmannschaft.

Aus dem Team, das vor zehn Jahren den Durchmarsch aus der Oberliga in die 3. Liga schaffte, sind der heutige Sportdirektor Marcus Mann, Nico Weißmann, Marcel Schug, Michael Petry und Sammer Mozain, Spielertrainer der FCS-Zweiten dabei. Auch Enver Marina (41) steht als Torwart des Oberligisten FV Diefflen noch voll im Saft.

Aus den glorreichen Achtzigern mit Bundesliga und DFB-Pokalhalbfinale kicken Stefan Jambo und Michael Blättel mit. Außerdem sollen Ex-Bundesligaspieler Jörg Reeb, Branko Zibert und Sambo Choji kommen. „Das Halbfinale ist diesmal Pflicht“, meint Ferner, nachdem bei der Premiere des Turniers im vergangenen Januar bereits nach der Vorrunde Schluss war. Die Anreisen verlaufen dabei nicht immer reibungslos. Der Nigerianer Choji verpasste seinen ersten Flug. Am Donnerstagabend schickte der 41-Jährige aber ein Foto vom Einchecken. Choji soll genauso dabei sein wie „Kiste“ Zibert, der sich mit dem Auto aus Slowenien in Richtung Saarland aufmachte.

Der ungewohnte Termin rührt daher, dass die Verantwortlichen bei der Planung die berechtigte (und letztlich vergebliche) Hoffnung hegten, die FCS-Profis würden in die 3. Liga aufsteigen. Dann wäre an dem Vorjahrestermin Ende Januar ein regulärer Drittliga-Spieltag gewesen. Da diesmal nicht wie im vergangenen Winter sonntags das saarländische Hallenmasters stattfindet, gab es auch für die veranstaltende Event-Agentur mehr Arbeit. Der Kunstrasen muss ausgelegt, alles präpariert werden. „Wir müssen diesmal alles alleine machen“, sagt Michael Haubrich, der Inhaber der Marketing-Agentur. Der 44-Jährige ist Geschäftsführer eines lokalen Radiosenders und sitzt ehrenamtlich im Aufsichtsrat des 1. FC Saarbrücken. Im vergangenen Januar belebten Haubrich und seine Mitstreiter eine lange Tradition, denn bis 2007 waren jedes Jahr Tausende Fans zu den AH-Turnieren des FCS in die Saarlandhalle geströmt.

Diesen Winter sind schon 3000 Karten verkauft. Rund 50 sind noch da, es gilt also, nicht zu spät zum Kassenhäuschen der Saarlandhalle zu kommen. „Viele Leute sind wegen der Feiertage zuhause“, sieht Haubrich im geänderten Termin auch Vorteile. „Wir haben acht statt sechs Mannschaften, mit Galatasaray Istanbul ist auch erstmals eine internationale dabei.“ Die Türken um Hamit Altintop reisten frühzeitig an, am Freitag besuchten sie das Grab von Ex-Nationaltrainer Jupp Derwall in St. Ingbert. Der hatte als einer der ersten deutschen Trainer in den 80er Jahren in der Türkei gearbeitet und „Gala“ zu zwei Meistertiteln und einem Pokalsieg geführt.

Das Eröffnungsspiel steigt um 14 Uhr, das Finale gegen 20 Uhr. Der FCS hat in Gruppe A mit Borussia Dortmund (mit Frank Mill und David Odonkor), dem 1. FC Köln (mit Matthias Scherz, Patrick Helmes und eventuell FCS-Trainer Dirk Lottner) und dem alten Rivalen 1. FC Kaiserslautern (mit Marco Reich und Thomas Riedl) schwere Gegner. Gruppe B besteht aus Galatasaray, Vorjahressieger Borussia Mönchengladbach (mit Oliver Neuville, Peter Wynhoff und Filip Daems), dem FC Homburg (mit Willi Landgraf und Rodolfo Cardoso) und dem FC Deutsche Post. In der „Nationalmannschaft“ der Post kicken Ex-FCS-Spieler Markus Lützler und Ingo Walther (Greuther Fürth).

„Das Turnier hat auf jeden Fall an Strahlkraft gewonnen. Viele Mannschaften haben diesmal schon von sich aus angefragt, ob sie kommen können“, freut sich Haubrich. Schließlich kommen beim Wiedersehen mit den alten Kollegen auch bei den Spielern selbst mit Sicherheit warme Gefühle auf.