Rund 20 Jahre nach der Erfolgsära von Steffi Graf und Boris Becker gibt es in Deutschland wieder Ansätze für Tennis-Helden. Und wieder sind es ein junger Mann und eine Frau, die das Potenzial für weitere Großtaten haben. Angelique Kerber und Alexander Zverev glänzten 2018 mit jeweils einem großen Erfolg. Kerber, die schon 2016 die Australian Open gewonnen hatte, setzte sich in diesem Sommer im Mekka des Tennissports durch. Bei ihrem Wimbledonsieg bemerkenswert war, dass die 30-Jährige damit auf dem heiligen Rasen eine längere Formkrise beendete. Zur Belohnung wurde sie auch im Dezember als Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt. Was der Kielerin noch fehlt – und das eint sie mit Zverev – ist Konstanz, auch auf anderen Belägen. Der junge Hamburger kam noch bei keinem einzigen Grand-Slam-Turnier weiter als ins Viertelfinale, gewann aber im November sensationell das Masters. Dabei schlug der 21-Jährige zwei der dominierenden Gestalten der letzten zehn Jahre: im Halbfinale Roger Federer und im Endspiel Novak Djokovic.

Dominierend war in diesem Sommer auch außerhalb des Fußballs ein Großereignis im eigenen Land. Die Leichtathletik-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion schrieb viele schillernde Geschichten. Sei es die der deutschen EM-Sieger Arthur Abele (Zehnkampf), Gesa Felicitas Krause (3000 Meter), Mateusz Przybylko (Hochsprung), Malaika Mihambo (Weitsprung). Auch im Speerwerfen waren die Deutschen stark, die Zweibrückerin Christin Hussong gewann Gold, bei den Männern holten Olympiasieger Thomas Röhler und Andreas Hofmann sogar Gold und Silber. Und dann gab es noch bittere Geschichten. Wie die der Ottweilerin Louisa Grauvogel. Die saarländische Siebenkämpferin hatte sich seit Jahresbeginn stark verbessert. Sie begann den Wettkampf ganz stark, lag recht weit vorne und nach sechs Disziplinen auf Rang sieben. Dann krachte bei einem Unfall ein anderer Autofahrer ins Auto, in dem Grauvogel, Teamkollegin Mareike Arndt und Bundestrainer Uli Knapp aus dem Saarland saßen, sodass Grauvogel, die mittlerweile zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, den abschließenden 800-Meter-Lauf nicht mehr absolvieren konnte. Welch ein Pech.

Pech hatte in diesem Jahr auch Sebastian Vettel genug. Verbunden mit fatalen Fahrfehlern und technischen Problemen in seinem Ferrari hatte der Deutsche schlechte Karten im Rennen um den Formel-1-Titel. Trotz eines guten Saisonstarts und zeitweiliger Führung hatte Vettel gegen Titelverteidiger Lewis Hamilton im zuverlässigeren Mercedes so was von keine Chance.

Ihre Chancen nutzten dagegen mehrere deutsche Ausnahmesportler, die Historisches schafften. Patrick Lange gewann wie schon 2017 im Oktober bei der Ironman-WM auf Hawaii – diesmal mit einer Fabelzeit von unter acht Stunden. Noch im Zielbereich machte der deutsche Sportler des Jahres seiner Freundin Julia einen Heiratsantrag. Auch Ringer Frank Stäbler wollte – und kam dieses Jahr hoch hinaus. Seit Ende Oktober ist er der erste Ringer der Welt, der in drei verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister im griechisch-römischen Stil wurde. Und im November wurde Stäbler bei einer Wanderung im Himalaya höhenkrank – wie passend.

Was sind alle diese Erfolge aber im Vergleich zu Kristina Vogels Schicksal? Zu Beginn des Jahres gewann die Bahnradfahrerin ihre WM-Titel elf und zwölf. Im Juni erlitt die damals 27-jährige Ausnahmesportlerin einen schweren Trainingsunfall. Nach etlichen Operationen überlebte sie, sitzt aber seitdem im Rollstuhl. Und wie sie damit umgeht, das macht sie zum Vorbild. Angelique Kerber brachte es bei der Sportlerwahl auf den Punkt, als sie zu Vogel sagte: „Du hast so viel Willensstärke gezeigt, so viel Mut und Kraft. Ich ziehe alle meine Hüte. Du bist eine Inspiration für uns alle.“

Im Saarsport passierte abseits des leidigen Finanzskandals um den Landessportverband auch viel Positives. Die TG Saar holte in der Deutschen Turnliga Bronze. Der 1. BC Bischmisheim sicherte sich durch einen 4:1-Sieg gegen den BC Beuel den insgesamt schon achten deutschen Meistertitel im Badminton. Den verpassten die Ringer des KSV Köllerbach im DM-Finale gegen Wacker Burghausen, nachdem sie zuvor im Halbfinal-Rückkampf beim „Wunder vom Trimm-Treff“ den TuS Adelhausen nach hohem Rückstand aus dem Hinkampf noch aus dem Rennen warfen. Auch der 1. FC Saarbrücken Tischtennis feierte einige Erfolge wie den Einzug ins Pokalfinale. Dort war allerdings wie im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft Borussia Düsseldorf zu stark. Im Viertelfinale der Champions League unterlag der FCS den TTF Ochsenhausen.

Genau wie die Tischtennisspieler erlebten auch die Bundesliga-Basketballerinnen der Saarlouis Royals nach der vergangenen Saison einen personellen Umbruch, erfahrene Kräfte gingen, Nachwuchshoffnungen kamen. Nachdem der Beginn des Jahres noch durch den überraschenden Trainerwechsel von Hermann Paar zu Marc Hahnemann Ende 2017 und Änderungen in der Vereinsführung geprägt wurde, verpasste das Team die Playoffs. In der laufenden Saison schlug sich die neue Truppe um Neu-Trainer Ondrej Sykora oft mehr als tapfer, es läuft aber wohl auf den Kampf gegen den Abstieg hinaus.

Diesen Kampf kämpfte die HG Saarlouis in der 2. Bundesliga jahrelang erfolgreich. In der vergangenen Saison verlor sie ihn, jetzt steht das komplett neue Team von Trainer Philipp Kessler, der geblieben ist, im Mittelfeld der 3. Liga Süd. Dafür gibt es durch den Aufstieg der prowin Volleys des TV Holz in die 2. Frauenvolleyball-Bundesliga wieder einen saarländischen Zweitligisten mehr. Die Footballer der Saarland Hurricanes verpassten dagegen den Bundesliga-Aufstieg.

Aufgestiegen ist auch ein Saarländer in einer Sportart, die ebenfalls einen steilen Aufstieg mitmacht. Gabriel „Gaga“ Clemens aus Honzrath gehört mittlerweile zum Kreis der weltbesten Dartsspieler und durfte sogar erstmals am Jahresende bei der WM in London ans Brett. Pech hatte dagegen Turnerin Pauline Schäfer. Die Saarländerin konnte ihren Titel bei der WM wegen einer Fußverletzung nicht verteidigen.