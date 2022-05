Unbeständiges Wetter erwartet : Am Montag drohen Unwetter im Saarland – Wetterdienst warnt von schweren Gewittern im Kreis St. Wendel

Offenbach /Saarbrücken Am Wochenende war das Wetter sonnig – auch im Saarland. Doch zum Wochenstart drohen auch hier wieder Unwetter. Die aktuelle Prognose.

Das Hoch „Zeus“ hat am Sonntag in weiten Teilen Deutschlands sonniges Wetter gebracht - doch am Montag drohen erneut Gewitter. „Finja“ habe das Potenzial für ein kräftiges Gewittertief, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. „Allerdings kann „Finja“ bei nahezu allen Parametern nicht mit „Emmelinde“ vom vergangenen Freitag mithalten“, sagte ein Meteorologe.