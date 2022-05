Einsätze insbesondere im Kreis St. Wendel : Warnung vor starkem Gewitter in der Nacht auf Freitag im Saarland

Update Saarbrücken Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor starkem Gewitter im Saarland. Zu Feuerwehreinsätzen ist es am Donnerstagabend insbesondere im Landkreis St. Wendel gekommen.

Am frühen Donnerstagabend hatte es bereits in einigen Orten mitunter heftig geregnet und gestürmt, wie beispielsweise dieses Video aus Riegelsberg zeigt:

Einsätze in Freisen und Namborn

Nach Auskunft des Lagezentrums der Polizei war am späten Donnerstagabend aufgrund der Unwetterlage „nichts Gravierendes“ passiert. Die Polizei zählte einige umgestürzte Bäume und wegen des Starkregens vollgelaufene Keller. Am frühen Donnerstagabend hatte bereits die Integrierte Leitstelle von „keinen größeren Zwischenfällen“ berichtet.

Insbesondere im Landkreis St. Wendel hatte sich das Unwetter bemerkbar gemacht. Einsätze gab es laut der Feuerwehr in der Kreisstadt St. Wendel selbst wie auch in den Gemeinden Freisen, Namborn, Tholey, Nohfelden und Marpingen. Dort war Wasser in so manchen Keller gedrungen. Im St. Wendeler Ortsteil Hoof war außerdem ein Blitz in einen Baum eingeschlagen. Auch ein Telefonmast in Oberlinxweiler brannte. Einige Straßen mussten im Landkreis von Schmutz, Geröll oder querliegenden Bäumen von den Einsatzkräften befreit werden.