Es ist eine Passantin gewesen, die am Samstagmorgen bemerkte, dass Flammen aus einem Altpapiercontainer in der St. Wendeler Straße in Tholey schlugen. Wie die Polizei weiter berichtet, öffnete die Feuerwehr den Container und löschte. Durch den Brand sei ein erheblicher Sachschaden an dem Großbehälter entstanden. Die unmittelbar daneben stehenden Altglas- und Altpapiercontainer blieben von dem Feuer verschont. Wie die Polizei mittteilt, kann eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen werden.

Täterhinweise an die Polizei St. Wendel unter Tel. (0 68 51) 89 80.