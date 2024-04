Schaumberg-Alm präsentiert Veranstaltungsprogramm Zwischen Kulinarik, Schlager und Hexenrock

Während der Himmel an diesem Nachmittag munter zwischen Grau und Blau wechselt und dem berühmten Aprilwetter alle Ehre macht, spricht Cornel Hahnenberg, Geschäftsführer der Place2b GmbH und Madera Alm GmbH, in der Schaumbergalm von einer wiedergewonnenen Stabilität. Und mit dieser kehrte auch der Mut zurück, wieder größere Veranstaltungsformate anzugehen. Etwas wehmütig blickt er auf 2020 zurück, als ein mehrtägiges Zeltprogramm, für das die Werbung bereits in vollem Gange war, abgesagt werden musste. Der Grund hieß damals Corona. Hahnenberg spricht von einer „seltsamen Zwischenphase“, die der Restaurant- und Veranstaltungsbranche einiges abverlangt habe. „2022 lag der Fokus noch auf dem Alltagsgeschäft, da haben wir uns noch nicht an Planungen für 2023 gewagt“, erklärt der Geschäftsführer während eines Pressegesprächs. Doch 2024 wird es nun den Re-Start geben.