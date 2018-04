später lesen Altpapier brennt Jugendliche setzen Container in Brand FOTO: Carsten Rehder / dpa FOTO: Carsten Rehder / dpa Teilen

An Karfreitag gegen 14.25 Uhr ist der Polizei ein Containerbrand in der Straße Zum Engelfanger Schacht in Köllerbach gemeldet worden. Wie die Beamten berichten, haben Zeugen beobachtet, wie zwei Jugendliche den Altpapiercontainer in Brand setzten und dann mit Fahrrädern davonfuhren. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.