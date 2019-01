Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen ein Auto aufgebrochen, das auf dem Mitfahrerparkplatz an der A 62 bei Freisen geparkt war. Das Fahrzeug, ein grauer Mazda CX 3, war gegen 8 Uhr dort abgestellt worden. Etwa drei Stunden später meldete ein Verkehrsteilnehmer die Tat bei der Polizei. Nach den ersten Feststellungen der Beamten vor Ort, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden, es wurde jedoch nichts entwendet, da keine Wertgegenstände im Auto deponiert waren, so die Polizei weiter.

