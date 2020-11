Naturbeobachtung : 15 000 Kraniche in  90 Minuten

Sie fliegen in den Sonnenuntergang. Abendstimmung am Mittwoch über dem Hochwald. Wenn man ganz genau hinschaut kann man im rechten unteren Bildbereich kleine Punkte erkennen, das sind mehrere Gruppen von Kranichen. Foto: Volker Fuchs

Krettnich/Primstal Über Wadern und Nonnweiler entdeckte Naturfotograf Bernd Konrad einen extrem großen Vogelzug.

„Heute hat der Kranichzug bei uns alles übertroffen.“ Mit diesen Worten beschreibt der Vogellundlker und Naturfotograf Bernd Konrad aus Krettnich seine jüngsten Beobachtungen des Vogelfluges am Mitwochnachmittag und am Abend.

Konrad, der seit Jahren den Zug der Kraniche im Frühjahr und Herbst beobachtet und die Tiere zählt, beobachtete diese am Mittwoch in Höhe des Lindenhofes bei Nuhweiler. Die Tiere überfliegen dabei das Primstal. Konrad schreibt: „Von 16 bis 17.30 Uhr stand ich auf der Höhe des Lindenhofes Dort konnte ich auf einer Breite von der Langheck bis Rathen den Kranichzug beobachten.“

Die Vögel haben sich in den vergangenen Wochen im Diepholzer Moor in Norddeutschland gesammelt. Dort sei es am Mittwochmoirgenb null Grad kalt gewesen. Bei diesen Temperaturen ziehen laut Konrad die Kraniche in großer Zahl weiter. Das Diepholzer Moor liegt zum größten Teil in Niedersachsen zwischen den Städten Bremen, Osnabrück und Hannover.