Europäische Bewegung Deutschland : Petry als Vizepräsident wiedergewählt

St. Wendel Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Petry aus dem Wahlkreis St. Wendel bleibt Vizepräsident des Vereins Europäische Bewegung Deutschland.

Vor allem im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie habe der anfängliche Umgang mit der aktuellen Krise in Europa gezeigt, wie fragil die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten in Krisenzeiten sein kann. Die Krise verdeutliche, wie schnell der europäische Gedanke von vielen zugunsten nationaler Reflexe über Bord geworfen werden kann. „Die Europäische Union wird daran gemessen werden, wie sie mit dem aktuellen wirtschaftlichen Schock sowie den aktuellen und den noch zu erwartenden Folgen der Pandemie umgeht“, erklärt Petry. Die Pandemie sei eine Bewährungsprobe für den europäischen Zusammenhalt. „Ich freue mich, dass ich mich an entsprechender Stelle weiterhin in der EBD für Europa und die Europäische Union einbringen darf.“