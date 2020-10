Coronavirus im Landkreis St. Wendel : 13 Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

13 Neuinfektionen am Sonntag gemeldet

Im St. Wendeler Land hat das Gesundheitsamt am Sonntag 13 neue Corona-Infektionen verzeichnet.

Die Betroffenen leben in den Kommunen St. Wendel (8), Marpingen (1), Tholey (3) und Nonnweiler (1). Das teilt ein Sprecher aus dem Landratsamt mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach am Sonntagabend bei 142,52 Fällen pro 100 000 Einwohner (Stand: 18. Oktober, 16 Uhr). Seit Beginn der Pandemie sind in der Region insgesamt 389 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Davon gelten 220 als genesen. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Aktuell sind somit noch 163 Patienten nachweislich an Covid-19 erkrankt.