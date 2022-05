Tipps für Unternehmungen im Landkreis St. Wendel : Markttreiben, Sport und Kultur

Die Lokalredaktion St. Wendel der Saarbrücker Zeitung auch hat auch in dieser Woche wieder einige Freizeittipps zusammengestellt.

Fotoausstellung „Heimat“ in der Johann-Adams-Mühle

Die Fotoausstellung „Heimat“ ist derzeit in der Johann-Adams-Mühle zu sehen. Am Sonntag, 29. Juni, ab 14 Uhr öffnet sie wieder ihre Pforten für die Besucher. Diese können Bilder von acht Fotografen bewundern, die während eines Workshops unter der Leitung von Carsten Schröder entstanden sind. Die Teilnehmer haben sich nach Angaben eines Sprechers der St.

Land Touristik mit dem Thema „Heimat“ auseinander gesetzt. „Heimat kann nicht nur ein Ort, eine Sehenswürdigkeit sein, sondern auch ein Gefühl, ein geliebtes Gesicht oder die eigene Familie“, heißt es. Gemeinsam habe die Gruppe an verschiedenen Orten im Saarland und in Luxemburg fotografiert.

Tower Run am Schaumbergturm in Tholey

Mutige haben beim Tower Run am Samstag, 28. Mai, die Gelegenheit, an einem Seil gesichert den Schaumbergturm herabzulaufen. Der 37,5 Meter lange Spaziergang führt an der Außenwand entlang. „In luftiger Höhe lässt man sich nach vorne kippen und der vertikale Nervenkitzel startet“, erläutert Veranstalter Fabian Thömmes. Die Teilnehmer sollten folgende Voraussetzungen erfüllt werden: Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein, Minderjährige brauchen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Das Gewicht der Sportler sollte zwischen 50 und 110 Kilogramm liegen.

Führung durch die Kreisstadt St. Wendel

Markttreiben in der Kreisstadt

. Wendel

öffnet am Sonntag, 29. Mai, seine Tore. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich die Fußgängerzone in ein Meer aus Farben, Gerüchen und verlockenden Gaumengenüssen. „Dazu wird eine Vielzahl von Händlern, allen voran die Direktvermarkter der Region, für echtes Marktflair sorgen“,

Sport an der frischen Luft im Skaterpark

Wer sich an der frischen Luft bewegen will und auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist, kann sich im Skaterpark in der Kreisstadt austoben. Laut eines Sprechers der St. Wendeler Land Touristik ist er „eines der größten Stadien in Europa und ein Paradies für alle Freaks auf Rollen“. Skate-Elemente wie Snakerun, Quarterpipe und Ramps bieten sowohl Anfängern als auch Profis eine riesige Auswahl. „Das 300 Meter lange Speedskating-Oval mit Rasentribüne ist für internationale Wettkämpfe geeignet“, heißt es weiter. Die Nutzung der Anlage ist kostenfrei. Der Skaterpark liegt an einem fünf Kilometer langen, komplett asphaltierten Freizeitweg.