Einbruchsdiebstahl in St. Wendel : Schaufenster eingeschlagen und mehrere Messer geluchst

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Wendel In der Mia-Münster-Straße in St. Wendel sind die Scheiben einer Schleiferei eingeschmissen und mehrere Messer gestohlen worden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, meldete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2.30 Uhr ein Zeuge, der ein lautes Klirren hörte.

Anschließend flüchtete der mutmaßliche Einbrecher in Richtung Brühlstraße. Er soll einen Kapuzenpulli getragen haben, heißt es vonseiten der Polizei. Gestohlen wurden mehrere Taschen- und Küchenmesser von der Auslage entwendet. Die Polizei spricht von einem Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.