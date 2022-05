Inzidenz liegt bei 283,4 : 30 neue Corona-Fälle am Mittwoch

ARCHIV - 02.12.2020, Thüringen, Hildburghausen: Ein Helfer verarbeitet eine Probe für einen Corona-Schnelltest. (zu dpa: «Lockerungen bei Regeln für Corona-Quarantäne und Klinikbesucher») Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Martin Schutt

St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete am Mittwochnachmittag 30 neue Corona-Infektionen im St. Wendeler Land. Am Feiertag (Christi Himmelfahrt) wurden keine Daten erhoben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochnachmittag bei 283,4, wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte.