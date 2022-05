Astronaut Matthias Maurer fordert zu sportlichem Wettkampf auf : Weitere Athleten für Cosmic-Gym-Challenge gesucht

Gronig Teebeutelweitstoßen, einarmige Klimmzüge, Papierfliegerwerfen – das sind nur einige Disziplinen, die die Athleten bei der Cosmic-Gym-Challenge erwarten.

Bei dem ungewöhnlichen Wettbewerb treten saarländische Hobbysportler gegen Astronaut Matthias Maurer an. Der hat sich während seines sechsmonatigen Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation (ISS) insgesamt sechs Übungen ausgedacht. In der Schwerelosigkeit meisterte er diese vor laufender Kamera und schickte die Videos anschließend in seine Heimat. Inzwischen hat der Landkreis St. Wendel alle Clips auf seiner Cosmic-Kiss-Webseite (cosmickiss.landkreis-st-wendel.de/cosmic-gym) hochgeladen. Das heißt: Jetzt sind die Athleten an der Reihe.