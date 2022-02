Sportprofil GemS Theley : Sport wird an der GemS groß geschrieben

Sport wird an der GemS groß geschrieben

Theley Die GemS Schaumberg ist mehrfach als „Sportbewegte Schule“ ausgezeichnet worden. Sie bietet ein breites Sportangebot.

Schulleiter Henning Heinz, selbst begeisterter Sportler und Sportlehrer sieht dies genauso. „Nicht für jeden Schüler der Gemeinschaftsschule Schaumberg spielt Sport die Hauptrolle, aber jeder profitiert von den Werten des Sports.“ so Heinz. Soziales Miteinander, Hilfsbereitschaft, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Ehrgeiz, Kreativität, Fairness oder Zielstrebigkeit sind einige dieser Werte, denen sich die Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule in Theley verschrieben hat.

Diese Werte haben in Theley Tradition, heißt es weiter. 2012 startete die Schule unter der Leitung der Fachvorsitzenden Claudia Schikotanz ihr Sportprofil. Seit jenem Schuljahr ist die Gemeinschaftsschule „Modellschule der Talentförderung Sport“ und bietet den Schüler ihrer Sportklassen in jedem Jahrgang ein umfassendes sportliches Angebot. sechs Wochenstunden, Sportförderung, Ausbildung zu Schülermentoren, Teilnahme an Wettkämpfen sind nur einige von vielen Möglichkeiten sich sportlich einzubringen. Doch der Leistungssport ist nicht die einzige sportliche Perspektive, die die Gemeinschaftsschule ihren Schülern bietet.