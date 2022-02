Anton-Hansen-Schule Ottweiler : Vielfalt erleben an Anton-Hansen-Schule

Ottweiler Ich, die Anderen und die Vielfalt – Fünftklässler der Anton-Hansen-Schule in Ottweiler üben sich im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt.

Eben hier setzten die Referentinnen an. Eine lockere Vorstellungsrunde war der Auftakt. Danach lasen die Referentinnen eine Geschichte vor, in der es um die Stärken und Schwächen der Figuren ging. Jeder Mensch hat Schwächen und Stärken, lautete die Message. In der folgenden Partnerarbeit waren die Schüler aufgefordert sieben Eigenschaften ihres Gegenübers aufzuschreiben und anschließend diese Liste schrittweise zu verkürzen, bis nur noch eine Eigenschaft übrigblieb. Kann man einen Menschen mit einer einzigen Zuschreibung hinlänglich charakterisieren? Die Beantwortung dieser aufgeworfenen Frage zeigte, dass dem nicht so ist. Jeden Menschen machen ein Bündel von sich teilweise widersprechenden Eigenschaften aus. Die Reduzierung eines Menschen auf einen Aspekt wird dem Menschen nicht gerecht, sie ist vielmehr unzulänglich, im schlimmsten Fall verletzend, lautete die Schlussfolgerung.

Am zweiten Tag ging es um das Anerkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Gruppen. Eine Frage lautete: „Ist es okay, wenn ich etwas mag, was andere nicht mögen?“ Dazu gab es eine Geschichte, die diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantwortete. Denn Gemeinsamkeiten sind ebenso „normal“ wie Unterschiede. „Dennoch führen Vielfalt und Differenzen in der Gruppe leider häufiger zu Ängsten, Überforderungen, Abwertungen und Ausgrenzung“, erklärte eine der Referentinnen, bevor die Schüler in Viergruppen ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausfanden und im Plenum präsentierten. „Die Gruppenarbeit war toll, eine gute Idee“, findet Leon (11). „Das ist etwas Neues und besser als Unterricht“, schwärmt Maja (11), und Fabian (11) wünscht sich, dass so eine Gruppenarbeit jede Woche stattfindet.