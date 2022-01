Besondere Bürger-Aktion in Theley : Mehr Sicherheit in der Selbacher Straße

Anwohner der Selbacher Straße in Theley setzen sich für mehr Sicherheit vor ihrer Haustür ein. Foto: Tingting Köhler

Theley Dafür setzen sich die Anwohner in Theley ein. Mit Unterschriften und konkreten Ideen wandten sie sich an den Bürgermeister. Jetzt wird geprüft, was sich umsetzen lässt. Mittel seien vorhanden.