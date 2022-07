Führungen in Tholey : Fenster, Garten und Kirche im Blick

Die Abtei in Tholey mit ihren besonderen Fenstern steht im Blickpunkt der Führungen. Foto: Anneliese Schumacher

Tholey Die nächsten öffentlichen Führungen durch die Abteikirche in Tholey und den Klostergarten sind bereits am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli. Weiter geht es mit den öffentlichen Führungen am Freitag, 15. Juli, am Samstag, 16. Juli, am Freitag, 22. Juli, am Samstag, 23. Juli sowie am Freitag, 29. Juli und am Samstag, 30. Juli.

Beginn ist jeweils um 15 Uhr, teilt ein Sprecher der Gemeinde Tholey mit.

Am Sonntag, 10. Juli, und am Sonntag, 24. Juli, gibt es um 15 Uhr jeweils eine Kunstführung, deren Schwerpunkt auf den Fenstern der Abteikirche liegt.

Die Tholeyer Benediktinerabtei ist das älteste Kloster Deutschlands, erklärt der Sprecher weiter. Die Abteikirche wurde um das Jahr 1300 fertig gestellt. Sie wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert und beherbergt mit den neuen Fenstern des weltbekannten Künstlers Gerhard Richter sowie von Mahbuba Maqsoodi Kunst von Welt.

Die Teilnahme an den öffentlichen Führungen, die etwa 90 Minuten dauern, kostet pro Person zehn Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.