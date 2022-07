Kultur-Programm : Konzerte, Theater und Museen locken am Wochenende

Die antiken Werkstätten der römischen Villa in Perl-Borg sind ab diesem Wochenende wieder in Betrieb. Foto: Moritz Leg/MORITZ LEG

Saarbrücken/Völklingen/St Ingbert Von diesem Donnerstag an stehen im Saarland in den kommenden Tagen wieder zahlreiche kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm. Ein SZ-Überblick.

Ein sommerliches Programm aus Ballett, Theater, Kunst und Musik erwartet in dieser Woche die Kulturfans. Die SZ hat aus der Fülle der Veranstaltungen einige ausgewählt.

Eigene Choreografien präsentieren die Ensemblemitglieder des Saarländischen Staatstheaters erstmals wieder an diesem Freitag, 19.30 Uhr, in der Alten Feuerwache in Saarbrücken. Weitere Aufführungstermine sind an diesem Samstag und am Dienstag, 12. Juli, jeweils 19.30 Uhr. Anlass ist die Reihe „Subs-

Tanz“, die schon zu einer Tradition geworden ist. In Miniaturen stellen die Ensemblemitglieder nicht nur ihr choreografisches Talent unter Beweis, sondern gestalten auch Bühnenbild, Kostüme und Licht. „Für den ein oder anderen ist ‚Subs-

Tanz‘ der erste Schritt auf dem Weg in eine neue Karriere“, erläutert der Veranstalter.

Nach zwei Jahren Zwangspause geht die britisch anmutende Konzertreihe „A Day At The Proms“ im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken über die Bühne. Es spielen die Stadtkapelle Saarbrücken und die Bergkapelle St. Ingbert. Termin ist am Montag, 11. Juli, um 19.30 Uhr. Die Besucher erwartet eine Hommage an die Beatles.

Unterdessen wartet die Stadtgalerie Saarbrücken mit einigen Veranstaltungen anlässlich der Ausstellungen von „Construct Lab“ und Paulette Penje auf. Die Ausstellung „Table of Content“ von „ConstructLab“ biete „einen Möglichkeitsraum, der immer wieder von unterschiedlichen Mitspielern aktiviert wird“, erklärt die Stadtgalerie. So entstehe eine Plattform für künstlerischen Austausch zu klimaaktiven Ansätzen im Kulturbereich.

Eine Sonderveranstaltung aus diesem Anlass ist die Soundperformance an diesem Freitag, 19 Uhr, im Innenhof der Stadtgalerie Saarbrücken. Die Klangperformance trägt den Titel „Statisch“ und wurde von der Künstlerin Melissa E. Logan inszeniert. Um auch die Bereiche von physischer und psychischer Gesundheit einzubinden, wird an diesem Samstag, 10 Uhr, im Innenhof der Stadtgalerie das Training „Happy Sweat – Stark in eine wünschenswerte Zukunft“ angeboten, hieß es.

Anmeldung für das Training per Mail an stadtgalerie@saarbruecken.de.

Ein Hauch von Pathos erwartet die Besucher an diesem Sonntag, 10. Juli, 20 Uhr, in der Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Dort werden die „Carmina Burana“ von Carl Orff aufgeführt, eines der erfolgreichsten Chor- und Orchesterwerke. Dirigentin ist Pan Jiang. Gespielt wird die Fassung für zwei Klaviere, Schlagwerk, großen Chor und Solisten. Das Konzert entstand in Zusammenarbeit der Hochschule für Musik Saar (HfM) mit dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte anlässlich des 75. Jubiläums der HfM Saar.

St. Wendel feiert mit seinen Gästen das größte Chorfestival im Saarland. „Sing City“, inszeniert vom Saarländischen Chorverband, ist an diesem Sonntag zu Gast in St. Wendel. 120 Chöre mit mehr als 3500 Sängern jeden Alters verwandeln die Altstadt von 10.30 bis 19.30 Uhr in eine „Sing City“, hieß es.

Bereits an diesem Donnerstag, 20 Uhr, wird die Reihe „Orscholzer Kultursommer“ fortgesetzt. Die Musiker von „Big Wave and the Bandits“ treten dann im Cloef Atrium auf und spielen Stücke der 50er und 60er Jahre. Der Rock’n‘Roll soll an diesem Abend im Biergarten des Bistros Mirabell wieder zum Leben erwachen. Der Eintritt ist frei.

Anlässlich der derzeit laufenden Ausstellung „Ectasium“ der Künstlerin Emilia Neumann bietet das Museum St. Wendel öffentliche Führungen an. Der nächste Termin wird an diesem Sonntag, 10. Juli, um 15 Uhr angeboten. In der Ausstellung werden großformatige Skulpturen und Papierarbeiten vorgestellt, die in den Führungen besprochen werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Die antiken Werkstätten der Villa Borg in Perl-Borg sind wieder in Betrieb. An diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, stellen die Töpferin Anneclair Bours-Bergau und der Schmied Jürgen „Schorsch“ Graßler in den Werkstätten des römischen Anwesens ihr Talent unter Beweis. Den Besuchern wird die Möglichkeit eröffnet, an Vorführungen alter Handwerkstechniken teilzunehmen.