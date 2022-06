Ausgelassene Feier : Endlich wieder Pfingstfest in Lindscheid

Feiern an einem schönen Frühlingsabend: Erstaunlich viele Besucher bei der Neuauflage des Pfingstfestes in Lindscheid. Foto: Martin Springer

Lindscheid Am Pfingstwochenende durfte in Lindscheid wieder Pfingstfest am Vereinshaus gefeiert werden. Die örtliche Vereinsgemeinschaft und zahlreiche Helfer haben es nach zweijähriger Corona-Pause geschafft, diese traditionsreiche Veranstaltung im Bohnental wieder aufleben zu lassen, wie ein Sprecher der Gemeinde mitteilt.

Es begann am Pfingstsamstag spätnachmittags mit einem Dämmerschoppen: Die Eröffnung vollzogen pünktlich um 18 Uhr die Lindscheider Ortsvorsteherin Elisabeth Biwer gemeinsam mit dem künftigen Bürgermeister der Gemeinde Tholey, Andreas Maldener. Der war übrigens mit einem Sonderzug der Lindscheider Igelbahn auf einem Fasswaggon angereist, heißt es vonseiten des Sprechers weiter. Beide würdigten in kurzen Ansprachen das Engagement aller Beteiligten und zeigten sich angenehm überrascht, dass sich nach der zweijährigen Corona-Zwangspause erstaunlich viele junge Leute in die Vorbereitungen eingebracht hatten und werteten dies als ein deutlich positives Signal für die weitere Zukunft des Pfingstfestes.

Bei angenehmstem Frühlingswetter und der Musik der Band Balon fanden sich schnell zahlreiche Besucher aus dem Ort und den Nachbardörfern ein. Es war deutlich zu spüren, wie sehr sich die Menschen danach gesehnt hatten, endlich wieder einmal weitgehend unbeschwert zum Feiern zusammen zu kommen, heißt es vonseiten des Sprechers.

Das zeitweise unsichere Wetter am Pfingstsonntag tat der Feierstimmung indessen keinen Abbruch: Das Frühschoppenkonzert wurde kurzerhand in den Saal des Vereinshauses verlegt, und das Mittagessen fand unter Schirmen, Vordächern und in einem kleinen Zelt statt. Auch die Kinder ließen sich den Spass nicht verderben: Die Geräteschau und das Kübelspritzenspiel der Freiwilligen Bohnental-Feuerwehren aus Scheuern und Lindscheid fanden ihre Interessenten, auf der Hüpfburg und bei der Lindscheider Igelbahn gab es nur kurze wetterbedingte Unterbrechungen. Der Jungzauberer Jonny P. Magic zeigte sein Können und später seine Fingerfertigkeit bei der Ballonmodellage sowieso im Trockenen im Vereinshaus, wo auch das Kinderschminken angeboten wurde.