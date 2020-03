Blaulicht : Autofahrerin nach Unfall verletzt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

St. Wendel Eine Autofahrerin ist am Freitag gegen 12.05 Uhr bei einem Unfall in der Tholeyer Straße in St. Wendel verletzt worden. Die Frau aus der Gemeinde Freisen befuhr die Tholeyer Straße in Richtung Innenstadt.