Blaulicht : Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Winterbach (him) Verletzt wurde eine Person bei einem Unfall am Sonntag gegen 15.20 Uhr in der Seitersstraße in Winterbach. Nach Angaben der Polizei hatte ein 78-jähriger Autofahrer aus St. Wendel die Seiterstraße in Richtung Lebacher Straße befahren.