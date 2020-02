Zusammenstoß in der Homburger Ringstraße : Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Zusammenstoß in der Homburger Ringstraße

Ein Roller- und ein Autofahrer sind in der Homburger Ringstraße zusammengestoßen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Homburg Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Roller hat sich am Samstag, 1. Februar, in den Abendstunden ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der Rollerfahrer war in Homburg auf der Ringstraße von der Zweibrücker Straße kommend in Fahrtrichtung Universitätsklinikum unterwegs, schildert die Polizei Details zum Unfallhergang. Zeitgleich kam aus entgegengesetzter Fahrtrichtung ein Autofahrer, der in die Platanenstraße abbiegen wollte, herangefahren.