Unfall : Autofahrerin erfasst zwei Fußgänger in Schwarzenholz

Saarwellingen Eine Person ist bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Zwei Fußgänger sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenholz verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, war eine 67-jährige Autofahrerin gegen 18.30 Uhr in der Bartholomäusstraße in Richtung Schwalbach unterwegs. Dabei erfasste sie mit ihrem Auto die beiden Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt einen Verkehrsüberweg benutzten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.