Unfall : Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Niederwürzbach Am Freitagmorgen ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Niederwürzbach leicht verletzt worden. Gegen 7.10 Uhr hatte eine Frau nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug aus einer Seitenstraße kommend die Vorfahrt missachtet, war in die Bezirksstraße eingebogen und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

