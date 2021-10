Pandemie in Zahlen : Ein neuer Corona-Fall in St. Wendel

ARCHIV - 29.12.2020, Niedersachsen, Nordhorn: Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter im Corona-Testzentrum verpackt. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18 485 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Freitagmorgen (07.05.2021) hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:10 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche hatte der Wert bei 24 329 gelegen. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sina Schuldt

St Wendel Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag bei 35,8.

Der Landkreis St. Wendel hat am Freitag, 1. Oktober, eine neue Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Dieser Fall zählt zur Kreisstadt St. Wendel. Damit hat es seit Ausbruch der Pandemie in St. Wendel bisher insgesamt 3577 Corona-Fälle gegeben. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag bei 35,8. Die Zahl der Genesenen in St. Wendel stiegt am Freitag um vier auf insgesamt 3400, wie ein Sprecher des Landkreises weiter mitteilt.