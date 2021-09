Kegel-Bundesliga : KF Oberthal geben zum Saisonstart im Saar-Derby überraschend einen Zähler ab

Foto: Ruppenthal

Oberthal Die Bundesliga-Teams der Kegelfreunde Oberthal sind am Samstag nicht ganz so erfolgreich wie erhofft in die neue Saison gestartet. Die Herren gewannen das Saarderby gegen den KSC Landsweiler, mussten beim 2:1 (5289:5125 Holz) aber den Zusatzpunkt überraschend an die Gäste abgeben.

Landsweiler erreichte exakt die 31 Einzelwertungspunkte (EWP), die das Gast-Team benötigt, um diesen zu entführen.

Großen Anteil daran hatten vor allem zwei Spieler: Landsweilers Routinier Hilbert Wagner holte auf der Bahn seines Ex-Clubs mit 871 Holz neun Einzelwertungspunkte für die Gäste. Oliver Braun gelangen 865 Holz (acht EWP).

Auf Oberthaler Seite knackten mit Holger Mayer (921 Holz) und Markus Gebauer (915 Holz) nur zwei Spieler die „900er-Marke“. An guten Tagen schafften es in den vergangenen Spielzeiten schon mal alle sechs KFO-Spieler mehr als 900 Holz. Oberthal musste zum Saisonauftakt allerdings auch auf einen Leistungsträger verzichten: Mannschaftsführer Daniel Schöneberger, der sich schon länger mit Knieproblemen herumplagt, stand nicht auf der Bahn.

Das Oberthaler Frauen-Team setzte sich, ebenfalls zu Hause, gegen den KC Wieseck mit 2:1 durch (4905:4785 Holz). Hier gelangen den Gästen 33 Einzelwertungspunkte. Stärkste Oberthalerin war Yvonne Ruch mit 860 Holz.

Ein gelungenes Heimdebüt feierte bei den Nordsaarländerin Neuzugang Sandra Schrecklinger. Mit 848 Holz gelang ihr das zweitbeste Tagesergebnis.