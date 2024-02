Auftakt zur Meisterrunde im Kegeln Die Frauen haben klare Ambitionen

Jetzt gilt es für die Bundesliga-Keglerinnen der KF Oberthal: An diesem Samstag um 12 Uhr starten die Damen auf der heimischen Bahn in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft (Playoffs). „Die Austragungsorte sind wegen des Doppelspieltags am 24. und 25. Februar neu festgelegt worden“, erklärt Svenja Lambert. Damit die Fahrstrecken nicht ausufern, finden dann die Partien in Kleve und Lünen statt. Der Spieltag in Oberthal rückte daher auf den ersten Termin vor. Zum Abschluss treffen sich die vier Teams der Endrunde dann beim SV Remscheid, der die Bundesliga-Saison als Erster beendet hatte.