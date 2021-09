Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Blieskastel-Lautzkirchen pfeift aus dem letzten Loch

Blieskastel/Ballweiler Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Der SC muss im schweren Heimspiel gegen Ballweiler auf zehn Akteure verzichten – darunter den Spielertrainer. Schwarzenbach reist zu Angstgegner Freisen. Rohrbach empfängt Theley. Limbach muss gegen Merchweiler ran.

Und täglich grüßt das Murmeltier. Auch am vergangenen Spieltag bekamen die Fußballer vom SC Blieskastel-Lautzkirchen viele warme Worte für ihren couragierten Auftritt beim Spitzenreiter SG Lebach-Landsweiler. Durch zwei späte Gegentreffer musste sich der SC aber mit 1:3 geschlagen geben und steht in der Verbandsliga Nord-Ost weiter ohne Punkt am Tabellenende. Auch am Sonntag steht der SC Blieskastel-Lautzkirchen vor einer ganz schweren Aufgabe, wenn er um 15.30 Uhr im Derby den Tabellendritten DJK Ballweiler-Wecklingen empfängt. Zumal der SC weiter vom Verletzungspech gebeutelt ist.