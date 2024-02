Kegeln Warum der Rekordmeister diesmal nur zuschauen darf

Oberthal · Es ist eigentlich unvorstellbar: Wenn in den nächsten Wochen der deutsche Meister im Kegeln ermittelt wird, ist der 23. malige deutsche Meister und Titelverteidiger Oberthal nur Zaungast. Was sind die Gründe? Und was die Folgen?

05.02.2024 , 14:43 Uhr

Für Markus Gebauer und die KF Oberthal ist die Saison bereits beendet, bevor sie in die heiße Phase geht. Für den Teamkapitän der Oberthaler soll es ein einmaliger Ausrutscher bleiben: „Ich habe nämlich keine Lust darauf, dass wir permanent nur um Platz drei bis sechs spielen“, sagt Gebauer. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler

Die Enttäuschung bei den KF Oberthal ist riesengroß: Die Meisterschafts-Endrunde (Play-Offs) in der Kegel-Bundesliga wird erstmals seit ewigen Zeiten ohne den deutschen Rekordmeister stattfinden. Die KFO hätten sich am Samstag mit einem Sieg bei Schlusslicht KSV Riol noch ein Ticket für die Finalrunde sichern können. Doch Oberthal verlor die Partie mit 1:2 (5344:5478 Holz, 33:45 Einzelwertungspunkte, EWP) – und blieb damit Tabellen-Fünfter. Nur die ersten Vier nehmen an der Endrunde teil.