Abschluss an der Bliestalschule in Oberthal : Nach bestem Wissen und Können gelernt

Die Abschlussschüler der Bliestalschule Oberthal des Schuljahres 2020/2021 Foto: Carmen Höring

Oberthal An der Bliestalschule Oberthal stand die Abschlussfeier an. In seiner Ansprache betonte Schulleiter Gunnar Schröder, dass jeder Schüler, der die Schule verlässt, gezeigt habe, dass er was kann und daher keine besonderen Leistungen gesondert herorzuheben seien.

Jeder habe nach bestem Wissen und Können gelernt und es bis zum Schluss seines Schullebens getan. Darauf dürften alle miteinander stolz sein. „Noten sagen nicht alles über das Können, schon gar nicht über den Wert eines Menschen aus“, so der Schulleiter.