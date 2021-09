Tarifkonflikt geht weiter : GDL-Chef: Angebot nicht annehmbar - Bahn zieht vor Gericht

Update Berlin Für streikgeplagte Fahrgäste der Deutschen Bahn ist vorerst keine Besserung in Sicht: Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren Ausstand wie geplant begonnen. Die Bahn geht gerichtlich dagegen vor.

Die Deutsche Bahn geht juristisch gegen den Streik der Lokomotivführergesellschaft GDL vor. Nach dpa-Informationen hat der Konzern am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf gestellt.

Die Lokführergewerkschaft GDL hatte trotz eines neuen Tarifangebotes mit ihrem fünftägigen Streik im Personenverkehr begonnen. Wie die Bahn am Donnerstagmorgen mitteilte, gilt seit der Nacht ein Ersatzfahrplan, mit dem etwa 25 Prozent der Fernzüge fahren sollen. Für den Regionalverkehr besteht demnach das Ziel, 40 Prozent des regulären Angebotes zu fahren. GDL-Chef Claus Weselsky wies die neue Offerte am Morgen zurück. „Der Streik geht weiter.“

An Drehkreuzen wie in München oder Hannover war die Lage zunächst ruhig, weil sich offensichtlich viele Fahrgäste über den Ausstand informiert hatten. „Die Streikbeteiligung ist gut, denn der Frust ist gewaltig“, sagte ein GDL-Sprecher in Bayern. Die Bahn empfiehlt, Reisen zu verschieben. Alle gebuchten Fernverkehrstickets für die Zeit des Streiks sollen ihre Gültigkeit behalten. Bei Sparangeboten wird die Zugbindung aufgehoben.