Polizei : Vandalen zerstören Spielgerät

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Landsweiler-Reden Unbekannte zerstörten in der Kreisstraße in Landsweiler-Reden das Spielgerät des Gemeinde-Spielplatzes. Das teilt die Gemeinde Schiffweiler mit. Durch die Beschädigung der Holzdächer und Holzplanken sowie das Abreißen von Platten wurde das Holz-Klettergerüst so mutwillig zerstört, dass der Spielplatz gesperrt und in den kommenden Tagen zurückgebaut werden muss.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.