Feuerwehreinsatz Wehrleute müssen Brand einer Thujahecke und Holzstapel bekämpfen

Kastel · Eine Thujahecke und ein Holzstapel sind am Sonntagnachmittag in Kastel in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, war der Brand auf einem Anwesen in der Straße Im Graben ausgebrochen.

05.06.2023, 09:24 Uhr

Der Einsatz musste unter schwerem Atemschutz erfolgen. Foto: Manfred Koch