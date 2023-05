Pfingskonzert Musikverein Braunshausen gibt wieder sein traditionelles Pfingstkonzert

Nach der Pause setzt der Musikverein Braunshausen das Konzert fort; auf dem Programm stehen mit „Danza Sinfonica“ von James Barnes und der „Rumänischen Ouvertüre“ von Thomas Doss zwei Kompositionen mit denen das Orchester bei den Wertungsspielen des Bundes Saarländischer Musikvereine im März in der Kategorie fünf das höchste Prädikat „mit hervorragendem Erfolg“ erreichte. Impressionistische Klänge bei Maxime Aulios „The last dream of the old Oak“ und gehobene Unterhaltungsmusik mit „Tom Jones in Concert“ arrangiert von Gilbert Tinner runden das Pragramm ab.