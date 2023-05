Fußball-Saarlandliga Primstals Lage wird immer brenzliger

Durch die Kopfballtore von Steffen Haupenthal zum 1:0 (13. Minute) und Marc Pesch (24.) zum 2:2 hielt der VfL in Ballweiler bis zur Pause ein Unentschieden. „Es war ein couragierter Auftritt, aber wir haben im Spielverlauf vier hundertprozentige Chancen vergeben“, fluchte Lalla. Im Anschluss an zwei Standards brachte Cyrill Hamann (52. und 78.) die DJK dann mit 4:2 in Führung. Danach setze der VfL alles auf eine Karte und fing sich noch die Gegentreffer Nummer fünf und sechs ein (88. und 90.). Und das in Unterzahl. Außenbahnspieler Philipp Zimmer war zuvor wegen Foulspiels mit Rot vom Platz geflogen (86.). Zwei Partien bleiben dem VfL jetzt noch, um den Abstieg in die Verbandsliga zu verhindern. An diesem Samstag, 16.30 Uhr, empfängt Primstal den Neunten SF Köllerbach. „Wir müssen gegen Köllerbach und dann in Bischmisheim gewinnen, ein Sieg wird wohl nicht reichen“, sagt Lalla.