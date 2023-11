Brandursache noch unklar Feuer in einem Wohnhaus in Nonnweiler – Gasflaschen verursachten mehrere Explosionen

Am Montagmorgen, 27. November, wurde die Feuerwehr gegen vier Uhr früh aufgrund eines Vollbrands im Dachstuhl eines Wohnhauses auf der Fels in Nonnweiler gerufen. Auch die an das Haus angebaute Scheune wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, teilt die Polizei Saarbrücken mit.