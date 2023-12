Freiwillige Feuerwehr Riegelsberg im Einsatz Auto brennt in Walpershofen lichterloh – Brand bricht während der Fahrt aus

Walpershofen · Am frühen Freitagmorgen stand ein Auto in Walpershofen in Flammen. Während der Fahrt fing der Wagen an zu brennen. Während der Löscharbeiten musste die Kurzenbergstraße voll gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.

15.12.2023 , 09:28 Uhr

9 Bilder Auto fing in Walpershofen während der Fahrt Feuer 9 Bilder Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel