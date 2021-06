Trauer : Hans Alt aus Sötern im Alter von 72 Jahren verstorben

Sötern Der langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Söterner Vereine, Hans Alt, ist im Alter von 72 Jahren überraschend gestorben.

„Hans Alt hat wie kein anderer über Jahrzehnte das kulturelle Leben in Sötern maßgeblich geprägt und bis zuletzt an unzähligen Stellen aktiv mitgestaltet. Mit seinem feinen Humor und seiner offenen, freundlichen Art war er überall ein gerne gesehener Gast. Der Ort verliert mit Hans Alt eine herausragende Persönlichkeit, die sich in außergewöhnlich hohem Maß ehrenamtlich für das Gemeinwesen und die Dorfgemeinschaft eingesetzt hat“, fasst der Söterner Ortsvorsteher Thomas Georgi das vielfältige Engagement und den sympathischen Charakter Alts zusammen.