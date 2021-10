Handball : Schwerer Brocken für die Moskitos und Oberthal

Marpingen An diesem Samstag, 18 Uhr, treffen die Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler im Heimspiel auf das Topteam HSG Freiburg. Der verlustpunktfreie Zweitliga-Absteiger gilt als einer der großen Meisterschaftsfavoriten.

„Unser Auftaktprogramm ist ja nicht gerade einfach. Im fünften Spiel nacheinander treffen wir auf ein Team, das unter den ersten fünf in der Tabelle steht“, meint Moskitos-Trainer Jürgen Hartz, dessen Mannschaft noch punktlos ist. Was die Sache gegen Freiburg schwierig macht. „Ihr Spiel ist nicht auf eine klassische Torschützin ausgerichtet, sie erzielen ihre Treffer über das Kollektiv im Angriff“, so Hartz. Er weiß aber auch, dass sein Team in der Lage ist, gegen Spitzenmannschaften mitzuhalten. Bei den Heimniederlagen gegen die SG Bietigheim II (17:21) und die TG Pforzheim (23:25) haben die Moskitos erst kurz vor Schluss vor dem gegnerischen Tor entscheidend gepatzt. „Ich hoffe, dass die Spielerinnen jetzt in der Drucksituation einmal liefern“, sagt der 55-Jährige. Allerdings stecke die junge Mannschaft in einem Entwicklungsprozess und dabei benötige sie eine gewisse Zeit, bis es Klick mache.