Corona im St. Wendeler Land : Ein neuer Corona-Fall in der Gemeinde Namborn

St Wendel Einen neuen Corona-Fall meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Montagnachmittag. Eine Person in der Gemeinde Namborn ist infiziert. Die Inzidenz sinkt damit auf 33,4. Am Sonntag lag sie noch bei 36,9.