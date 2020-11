Für Vereine im Landkreis : St. Wendeler Sparkasse hilft mit weiteren 8500 Euro

St. Wendel „Tragen eine Verantwortung, die über unser Bankgeschäft hinausgeht“, sagt Vorstandsvorsitzender Dirk Hoffmann zu der Aktion.

In diesen Tagen können sich insgesamt 14 Vereine und Institutionen über Spenden der Kreissparkasse St. Wendel freuen. Wie deren Sprecherin Andrea Eckert berichtet, sollen mit dieser – gemeinsam mit dem Landkreis St. Wendel initiierten – Aktion vor allem die Vereine unterstützt werden, die aufgrund der Corona-bedingten Absage von Veranstaltungen des Landkreises finanzielle Einbußen verzeichnen mussten.

In dieser außergewöhnlichen Zeit unterstützt die Sparkasse nun zusätzlich zu einer ersten Corona-Spendenaktion im Sommer nach eigenen Angaben die Vereine und Institutionen im Landkreis mit 8500 Euro. Damit erhöhe sich die Gesamtsumme der in diesem Zusammenhang ausgelobten Gelder auf rund 30 000 Euro. Dirk Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der Bank betont: „Als regional verwurzelte Sparkasse sind wir Teil der Gesellschaft und tragen eine Verantwortung, die über unser Bankgeschäft hinausgeht. Unsere Fördermittel sollen Vereinen und Organisationen helfen, die aufgrund der Ausfälle von Veranstaltungen des Landkreises im besonderen Maße von der Corona-Pandemie betroffen sind und deshalb finanzielle Hilfe benötigen.“

Laut Landrat Udo Recktenwald (CDU) sollen die Spenden ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagierten Menschen Mut machen: „Gerade jetzt sind Sie mit ihrem Engagement eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft. Wir sehen es als unsere gemeinsame Verantwortung an, Sie in dieser Krise zu unterstützen, damit Sie sich auch in dieser schwierigen Zeit für Ihre Zielgruppen einsetzen können.“