Traktor in Eitzweiler beschädigt

Eitzweiler Unbekannte haben in Eitzweiler einen Traktor beschädigt.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag haben Randalierer in Eitzweiler in der Hinterwiesstraße an einem John Deere Ackerschlepper die gläserne Fahrzeugtür eingeschlagen. Das berichtet ein Sprecher der Polizei. Die Ermittler suchen Zeugen, Tel. (0 68 51) 89 80.